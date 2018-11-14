Мединский прочел стихотворение Летова

Министр культуры Владимир Мединский, назвавший поклонников Егора Летова маргинальной аудиторией, прочел в интервью YouTube-каналу «Ещенепознер» стихотворение лидера «Гражданской обороны».

Одним из традиционных элементов интервью на YouTube-канале «Ещенепознер» является «Погадать» – каждому гостю выдают томик стихов омского музыканта, предлагают раскрыть его наугад и прочитать стихотворение, передает РИА «Новости».

Ведущий предложил прочитать первые восемь строчек на любой из страниц. Мединскому досталось стихотворение «Солнечный зайчик взломал потолок» 1993 года.

В ноябре Мединский, комментируя идею назвать аэропорт Омска именем Егора Летова, спровоцировал оживленную дискуссию, назвав поклонников музыканта «маргинальной аудиторией», за что был раскритикован в том числе рядом известных людей.

Имя Летова для названия аэропорта выдвинули сами жители Омска, в голосовании этот вариант занял второе место по популярности, но был исключен из финального голосования организаторами.

Перед высказыванием о маргиналах у Мединского спросили про Летова, он заявил, что «при жизни называть – это дурная примета». Ему указали на то, что Летов «не жив». Мединский ответил, что «это понятно, в общем», и объяснил, что есть варианты имен для аэропортов в честь ныне живущих лидеров рок-групп. Он также раскритиковал журналистов за вырванные из контекста слова.