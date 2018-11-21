Медведев сменил главу Росстата

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главу Федеральной службы государственной статистики Александра Суринова.

Новым главой Росстата назначен Павел Малков, передает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение премьера.

Суринов занимал пост главы Росстата с декабря 2009 года.

Малков ранее работал в Минэкономразвития в должности замдиректора департамента госрегулирования в экономике и главы департамента государственного управления. Ему 38 лет.

Суринов освобожден от должности «по его просьбе».