Суд выпустил белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

В Приморье суд удовлетворил ходатайства четырех компаний о снятии ареста с белух и косаток в бухте Средняя; арест был наложен по расследованию уголовного дела о незаконном вылове животных.

«Суд рассмотрел жалобу компании «Афалина» в пятницу, «Океанариум ДВ», ООО «Белый кит», ООО «Сочинский дельфинарий» – в понедельник. Во всех случаях суд решил отменить постановления Ленинского районного суда (об аресте), в удовлетворении ходатайства следователя отказать», – сказал представитель Приморского краевого суда РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле планируют обратиться к губернатору Приморья Олегу Кожемяко для того, чтобы он решил вопросы белух и косаток, выловленных для перепродажи в китайские океанариумы.

Ранее известная актриса Памела Андерсон попросила президента России Владимира Путина запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай.

В Тихоокеанском флоте пообещали помочь экологам в перевозке на волю белух и косаток, находящихся в «китовой тюрьме» в Приморье.