Россияне назвали главные события года

Россияне в рамках опроса «Левада-центра» оценили уходящий 2018 год как неплохой и назвали его основные события.

Согласно результатам социологического исследования «Левада-центра», 47% россиян важнейшим событием уходящего года считают открытие Крымского моста, а 46% респондентов – законодательное утверждение изменений в пенсионной системе.

Еще 37% опрошенных к важнейшим событиям уходящего года отнесли выборы президента России, 36% сочли главным событием проведение Чемпионата мира по футболу, а 34: назвали пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Еще 28% респондентов отметили трагедию, связанную с убийствами в Керченском политехническом колледже, а каждый четвертый россиянин выделил инцидент у Керченского пролива и введение военного положения на Украине.

22% опрошенных, по данным социологического исследования, к важнейшим событиям уходящего года отнесли военные действия в Сирии, включая гибель в сентябре российского самолета-разведчика. Каждый пятый респондент важнейшим событием года назвал зимние Олимпийские игры в Южной Корее, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. 19% респондентов, как отмечают социологи, в качестве важнейшего события выделили продолжение конфликта на востоке Украины.

Акции протеста, связанные с изменениями в российской пенсионной системе, наиболее значимыми событиями назвали 16% опрошенных, и такой же удельный вес респондентов пришелся на тех, кто следил за ситуацией вокруг Украинской православной церкви. Каждый десятый россиянин полагает, что важнейшим событием уходящего года стали региональные и местные выборы 9 сентября, передает «Интерфакс».

По данным опроса, численность россиян, считающих, что 2018 год оказался труднее предыдущего, вчетверо превысило удельный вес тех, кто считает, что год был легче, чем в 2017 году. 45% респондентов полагают, что уходящий год оказался для них труднее предыдущего, а 11% опрошенных, напротив, считают, что он оказался легче. 44% опрошенных, как отмечают социологи, не находят, что 2018 год в чем то изменился по сравнению с предыдущим.

В то же время 57% респондентов считают, что лично для них год был удачный, а 31% опрошенных придерживаются противоположного мнения. 13% респондентов, как отмечают социологи, затрудняются определить, насколько для них удачным, или, напротив, неудачным, оказался 2018 год.

Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.