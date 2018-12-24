Волкер назвал условия визита в Москву в 2019 году

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что может посетить Москву в 2019 году в случае освобождения украинских моряков.

«После российской атаки против украинских военных кораблей и захвата моряков президент (США Дональд) Трамп отменил свою встречу с президентом (РФ Владимиром) Путиным. И я тоже решил, что (запланированный на декабрь) визит в Москву для меня в это время невозможен», – заявил Волкер.

Он выразил надежду посетить Москву в следующем году, «как только моряков действительно освободят», передает РИА «Новости».

«Я думаю, это (освобождение украинских моряков до Рождества) вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуацию, поэтому мы можем получить определенный импульс», – заявил он.

В четверг в ходе большой пресс-конференции украинский журналист спросил Путина об условиях обмена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Президент сказал, что лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук по просьбе президента Украины Петра Порошенко посещал Москву и ставил вопрос об освобождении военных, задержанных при данном инциденте. Он подчеркнул, что этот вопрос можно будет решать после завершения соответствующего уголовного дела.