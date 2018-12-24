Волкер назвал условия визита в Москву в 2019 году

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24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

Лаврентий Берия с дочерью СталинаФото: РИА Новости
Ровно 65 лет назад был расстрелян Лаврентий Берия – одна из культовых фигур советской эпохи, всесильный нарком, начальник разведки и контрразведки периода ВОВ, руководитель атомного проекта и главный претендент на власть в стране после смерти Сталина. Некоторые считали и считают, что он мог повести СССР по пути демократии. Так ли это? Подробности...
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По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
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Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

Илья Переседов, блогер
Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома-2», чем «Дом-2» из девушки. Подробности...
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Французским детям запретят называть террористов по имени

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
За несколько недель до рождественских каникул «дорогие родители» получили по электронной почте сообщение о «тренировочной операции» под кодовым названием «Вторжение», цель которой – «спецподготовкa детей к чрезвычайным ситуациям». Подробности...
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Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

Андрей Манчук, политолог
Официальная Подгорица пытается отыскать в протестах своих «желтых жилетов» российский след – но эта риторика рассчитана на внешнего потребителя в лице представителей США и Евросоюза. В самой Черногории не верят в существование «русского заговора». Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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    Большая пресс-конференция Путина

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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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          Волкер назвал условия визита в Москву в 2019 году

          24 декабря 2018, 09:20

          Текст: Алина Назарова

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          Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что может посетить Москву в 2019 году в случае освобождения украинских моряков.

          «После российской атаки против украинских военных кораблей и захвата моряков президент (США Дональд) Трамп отменил свою встречу с президентом (РФ Владимиром) Путиным. И я тоже решил, что (запланированный на декабрь) визит в Москву для меня в это время невозможен», – заявил Волкер.

          Он выразил надежду посетить Москву в следующем году, «как только моряков действительно освободят», передает РИА «Новости».

          «Я думаю, это (освобождение украинских моряков до Рождества) вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуацию, поэтому мы можем получить определенный импульс», – заявил он.

          В четверг в ходе большой пресс-конференции украинский журналист спросил Путина об условиях обмена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Президент сказал, что лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук по просьбе президента Украины Петра Порошенко посещал Москву и ставил вопрос об освобождении военных, задержанных при данном инциденте. Он подчеркнул, что этот вопрос можно будет решать после завершения соответствующего уголовного дела. 


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