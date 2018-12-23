Порошенко раскритиковали за поход в элитный ресторан во время военного положения

Украинская журналистка Ярослава Коба раскритиковала президента страны Петра Порошенко за то, что он отправился в элитный ресторан во время военного положения.

«Только что Петя Порошенко приехал с Мариной в элитный ресторан Catch Seafood Restaurant, реально много охраны, думаю часа через два пойдут по традиции в супермаркет или «Пузату хату» и будут приставать к людям, чтобы сделать фотку, народный президент», – написала она в своем Facebook.

«Страна» сообщает, что поход в ресторан состоялся в субботу вечером. Визит главы государства состоялся по случаю дня рождения генпрокурора Украины Юрия Луценко, который был еще 14 декабря.

Издание отмечает, что это один из самых дорогих ресторанов в Киеве.