К Земле приблизился «праздничный» астероид

В субботу на близком от Земли расстоянии пролетит астероид, форма которого напоминает плывущего в воде бегемота, сообщили в НАСА.

Астероид 2003 SD220 пролетит мимо Земли на расстоянии около 2,9 млн километров, сообщили в НАСА, назвав его «праздничным» из-за его появления накануне Рождества.

Астероид максимально приблизился к Земле за последние 400 лет. В следующий раз он подойдет на столь близкое расстояние в 2070 году.

Как установили исследователи, длина астероида составляет 1,6 км. По форме он напоминает бегемота, плывущего по реке.

В 2015 году астероид 2003 SD220 пролетел на расстоянии 11 млн километров от Земли.

Астероид 2003 SD220 был открыт 29 сентября 2003 года. Он классифицируется как «потенциально опасный астероид» из-за его размера и близкого приближения к орбите Земли. Однако радиолокационные измерения позволили уточнить его орбиту и установить, что он не представляет угрозы для планеты.