В США заявили о превосходстве «Арматы» над танками НАТО

Презентация российского танка Т-14 «Армата» в 2015 году выявила усиливающееся устаревание основных боевых танков НАТО – британского Challenger 2 и американского M1A2 Abrams, считает военный эксперт из США Уилл Флэнниген.

Флэнниген в статье журнала The National Interest сравнивает Т-14 и машины НАТО по трем ключевым пунктам – живучести, огневой мощи и мобильности, передает РИА «Новости».

Наиболее «радикальным» изменением в Т-14 по сравнению с более старыми танками названа его живучесть.

Например, для поддержания достаточного уровня защиты Challenger 2 и M1A2 могут оснащаться дополнительными средствами в виде блоков динамической защиты, что пагубно влияет на вес и без того тяжелых машин, и при этом не дает гарантий защиты. В «Армате» же, наряду с обычной броней, используется, вероятно, одно из наиболее революционных средств защиты танков – комплекс активной защиты.

Интеграция такой системы в Т-14 показывает, насколько далеко западное танкостроение отстало в сфере применения более легких и более эффективных систем защиты танков.

На данный момент в обычных модификациях Challenger 2 и M1A2 системы активной защиты не применяются, что показывает – танки НАТО уступают современным российским машинам.

Огневая мощь Т-14 обеспечивается многоцелевой 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, и, в отличие от западных танков, российские и советские танковые пушки могут стрелять противотанковыми управляемыми ракетами, а боевая эффективность Challenger 2 и M1A2, несмотря на успехи в войне с Ираком, вызывает только озабоченность, что особенно ощущается после создания Т-14.

Также «Армата» сохранила относительно небольшой вес; при этом танк обладает улучшенной подвеской и эффективным дизельным двигателем, которые позволяют машине иметь хороший запас хода и стратегическую мобильность.

В свою очередь, все основные танки НАТО, включая M1A2 и Challenger 2, весят больше 50 тонн в базовой модификации. Это способно вызвать проблемы при их развертывании, а использование дополнительных комплектов брони еще больше снижает их мобильность.

Таким образом, бронетанковые силы как Британии и США, так и НАТО в целом, могут оказаться в крайне невыгодном положении по сравнению с модернизированными российскими сухопутными силами, вооруженными «Арматой».

Ранее в США сравнили «Армату» и израильскую «Меркаву».