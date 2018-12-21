Синоптики пообещали москвичам красивый Новый год

Новый год москвичи и гости столицы встретят со снегом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Новый год мы встретим точно со снегом... Хороший такой красивый снежный покров», – сказал Вильфанд ТАСС.

Вильфанд сообщил, что в пятницу погода в столице стандартная, но с понедельника в регион придет похолодание: минус 5-7 градусов ночью, днем – минус 4-5 градусов.

По его словам, высота снежного покрова в Москве сейчас достигает 25 сантиметров, на выходных из-за снегопада увеличится до 30 сантиметров.

«Начиная с завтрашнего дня существенно понижается давление. В субботу, воскресенье, понедельник будут более заметные снегопады. Это будет постоянный монотонный снег. За эти три дня выпадет количество снега таким образом, что сугробы будут около 30 сантиметров», – заключил Вильфанд.