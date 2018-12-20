Дочь советского разведчика избралась в муниципалитет Швейцарии

Дочь советского разведчика и журналиста Мария Краснова избрана в члены муниципалитета деревни Бассан в Швейцарии.

Кроме того, Краснова была внучкой генерал-полковника, начальника Управления КГБ по Москвовской области - Виктора Алидина.

В интервью «МК» Краснова рассказала о том, как переехала в Швейцарии. С ее слов, переезд потребовался для развития семейного бизнеса. «Когда в начале 1996 года швейцарскому партнеру потребовалось наше присутствие в Женеве, на семейном совете было принято решение, что ехать надо именно мне: у меня три языка. И еще хотелось, чтобы наши дети, Иван и Петр, получили образование на Западе», - отметила Краснова.

По ее словам, вид на жительство выдавался только на год, из которого около пяти месяцев уходило на продление следующего разрешения. В это время запрещалось покидать пределы страны. Спустя восемь лет Краснова получила другой вид на жительство, который требовалось продлевать раз в три года. Швейцарский паспорт дочь советского разведчика смогла получить спустя 15 лет жизни в стране, в 2011 году. За это время она успела открыть бутик модной женской одежды и возглавить местный комитет по организации мероприятий и праздников.

«Стала работать, вовлеклась в жизнь коммуны, познакомилась с людьми и заинтересовалась. Когда в прошлом году объявили выборы, и я захотела участвовать, муж меня не понял. Я объяснила, что комитет по организации праздников отнимает у меня всего 20 процентов времени, а остальные 80 куда девать? Сил еще много, и энергия бьет ключом», - рассказала Краснова и добавила, что первые выборы в местный муниципалитет оказались неудачными.

«Тогда мне не хватило голосов. На два свободных места претендовали 5 человек. А в этом году меня выбрали. Сейчас даже спрашивают: не буду ли я выдвигаться в парламент кантона? Нет, потому что формат деревни меня полностью устраивает. У нас 1400 жителей, годовой бюджет составляет 7 млн швейцарских франков», - добавила она.

Краснова также отметила, что муниципальная работа в Швейцарии оплачивается скромно: «Все построено на энтузиазме. Прожить на эти деньги нельзя. За год получаешь примерно столько, сколько в Женеве многие зарабатывают за месяц. Мне дали большие и трудные направления. Если бы моей целью не было делать что-то полезное, я могла бы и дома сидеть».

Она сообщила, что теперь отвечает за водоснабжение в деревне: «Снабжение, очистка, сточные воды и канализация. Для нашей деревни, которая называется Бассан, что в переводе с французского означает «источники», это жизненно важный вопрос. Наша местность богата артезианскими источниками, поэтому у нас очень много скважин. Мы полностью обеспечиваем себя и продаем воду в соседние деревни».

Краснова также отметила, что также ответственна за «электричество и все уличное освещение. Еще в зоне моей ответственности церковь, кладбище, отношения с приходом, а также пожарная безопасность. Последний пункт меня изумил, потому что там одни мужики, но мне объяснили: пожарные используют воду, за которую я отвечаю!»

На вопрос о желании вернуться в Россию она ответила: «Мне нравится жить в Швейцарии, сохраняя связи с Россией. Приезжать в Москву, навещать родителей, встречаться с подружками, ходить в театры, на выставки. Сейчас стало гораздо проще летать и общаться, быть близко, даже находясь на расстоянии».