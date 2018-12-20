Развожаев рассказал о контроле ОНФ за реализацией нацпроектов в регионах

Общероссийский народный фронт использует все ресурсы своего актива и экспертов для народного контроля за реализацией национальных проектов, чтобы он был действенным и эффективным, особенно в регионах, заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

«Очень важно добиться реального исполнения всех задач национальных проектов, что невозможно без действенного эффективного контроля за их реализацией со стороны общества, особенно на уровне регионов, на местах. Людям важно увидеть ощутимые позитивные изменения в городах и селах, почувствовать улучшение качества своей жизни, участвовать в выборе приоритетов – на что именно должны быть направлены средства в первую очередь, когда это касается социальных объектов, всего того, с чем люди сталкиваются каждый день», – приводит его слова пресс-служба ОНФ.

По его словам, приоритетом ОНФ является народный контроль за исполнением нового «майского указа» президента по таким направлениям, как доступность здравоохранения, качество образования, дороги, экология.

«В ОНФ создано большое количество инструментов – опросы, мониторинги, интерактивные карты, новое мобильное приложение «Народный контроль». ОНФ накоплен большой опыт в деле народного контроля, сформирован большой экспертный пул, активисты Движения есть в каждом российском регионе, поэтому мы будем использовать весь этот потенциал для достижения той цели, на которой акцентировал внимание президент в ходе большой пресс-конференции», – сказал Развожаев.

Ранее Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции объяснил целесообразность создания национальных проектов, а также заявил, что есть вопросы, связанные с контролем над их исполнением.

«Все наши мероприятия по надзору должны быть действенными и реалистичными. Там есть проблемы, но мы над ними работаем», – заявил он.