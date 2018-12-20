Путин заявил о праве России строить военную политику, «как считает нужным»

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что Россия вправе и будет строить военную политику на своей территории, включая Крым, как считает нужным.

«В 2014 году люди, проживающие в Крыму, проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. После этого Крым стал частью Россию, и мы будем строить свою политику там так, как считаем нужным для обеспечения своей безопасности. Безопасность России на этом направлении будет, безусловно, обеспечена», – заявил путин, сообщает телеканал «360».

Глава государства также заявил, что ничего лишнего в военном плане Россия в Крыму создавать не будет. «Военная компонента в Крыму будет усиливаться на столько, насколько это необходимо», – отметил президент, передает РИА «Новости».

Президент напомнил, что Россия предупреждала о строительстве Крымского моста. «Мы будем развивать инфраструктуру. Это все будет реализовано, у нас есть целевая программа по развитию Крыма, и мы предусмотрели в ближайшие годы на программу по развитию полуострова 300 миллиардов рублей», – добавил Путин.

Путин также подчеркнул, что Россия не ограничивает обычную хозяйственную деятельность в Керченском проливе, а строительство моста не мешает судоходству в этом регионе, поскольку там всегда была лоцманская проводка. «Россия не намерена препятствовать проходу судов, в том числе военным кораблям в керченском проливе», – заявил президент.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.



