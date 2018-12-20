Путин сравнил российские и импортные лекарства

Необходимо бороться с распространенным тезисом о том, что российские лекарства хуже импортных, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

«Это не так, они ничем не хуже», – сказал Путин, комментируя высказывание о том, что российские лекарства проигрывают.

Пресс-конференцию в прямом эфире транслируют российские телеканалы.

Он отметил, что врачи, которые назначают лекарства, должны меньше сотрудничать с производителями, а больше думать о лечении пациентов.

«Когда есть сотрудничество, тогда есть тезис: наши хуже, давайте импортное. Это не значит, что мы должны избавляться от импортного. И когда действительно показано лекарство импортного производства, оно должно быть назначено», – сказал президент.

По словам Путина, в этом году Россия отправит на экспорт лекарственных препаратов на 700 млн рублей. При этом на внутреннем рынке 30% в ценовом изменении – лекарства российского производства, 60% – в упаковках.

«Сейчас мы производим 80% жизненного необходимых лекарств. Причем, больше и больше это не просто дженерики, которые мы берем из заграницы, а первоначальные субстанции, изготавливаемые в России», – добавил Путин.

По его словам, в России эффективно работает программа развития фармацевтической промышленности, по которой предусмотрено около 200 млрд рублей.

«Это важнейшее направление нашей работы, мы безусловно будем его продолжать», – заключил он.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.