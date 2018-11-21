Путин пообещал поддержку позитивного контента в интернете

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что господдержка позитивного контента в интернете существует и будет продолжена.

«Развитие российского сегмента интернета – это правильно, это надо делать. И мы это делаем, у нас гранты существуют,.. измеряются сотнями миллионов рублей», – ответил Путин на вопрос о поддержке Рунета.

«А в целом на этот вид деятельности официально выделяем где-то 400 млн [рублей]. Делаем и будем продолжать», – отметил Путин, сообщает «Россия 1».

Глава государства признался, что старается следить за информационным полем, и, по его мнению, подача информации в интернете становится более сбалансированной.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.