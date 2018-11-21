Космонавты на капсуле дырявого «Союза» успешно вернулись на Землю

Трое космонавтов в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-09» в четверг утром успешно приземлились в казахстанской степи.

«Есть посадка», – высветилась надпись на большом экране в главном зале управления Центра управления полетами. В этот момент раздались аплодисменты сотрудников Центра и гостей, присутствовавших в зале управления, передает РИА «Новости».

Отделение спускаемого аппарата с космонавтами от приборно-агрегатного и «дырявого» бытового отсека корабля произошло прежде, чем корабль вошел в атмосферу Земли.

На Землю вернулись российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньен-Чэнселлор. Они доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления «дырки» в «Союзе».

Также космонавты доставили с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Это был первый подобный эксперимент в истории, в проведении которого, как подчеркивают создатели биопринтера 3D Bioprinting Solutions, Россия опередила США. Кроме того, это был первый коммерческий эксперимент на борту российского сегмента станции.

В настоящее время на орбите осталась россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн.