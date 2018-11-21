Россиянин Мильнер и НАСА договорились вместе искать жизнь на спутнике Сатурна

Между фондом российского бизнесмена Юрия Мильнера Breakthrough Starshot Foundation и НАСА заключено соглашение о сотрудничестве, сообщают СМИ.

Неделю назад они договорились о «партнерстве и взаимодействии» при подготовке фондом Breakthrough запуска небольшого космического зонда, который будет искать признаки жизни на спутнике Сатурна Энцеладе, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

НАСА предоставит фонду Мильнера доступ к заключениям и отзывам своих экспертов.

Планетолог Крис Маккей из исследовательского центра Эймса в НАСА считает, что на реализацию проекта потребуется менее 10 лет, стоимость составит примерно 60 млн долларов. При самостоятельной реализации НАСА потратило бы в 15 раз больше денег и вдвое больше времени.