Подросток распылил полицейскому в лицо перцовый газ в Москве

В центре Москвы подросток в ответ на замечание использовал против полицейского перцовый баллончик, сообщило управление МВД по городу.

Инцидент произошел в Пресненском районе. Инспектор по делам несовершеннолетних увидел подростка, который курил в общественном месте.

«Сотрудник полиции представился, сделал молодому человеку замечание, за что тот распылил в лицо сотруднику из аэрозольного баллона», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Полицейскому пришлось обратиться за помощью в травмпункт.

Идет проверка, данных о задержании подростка у пресс-службы столичного управления МВД пока нет.