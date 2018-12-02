Определился соперник в первом матче России на ЧЕ–2020 по футболу

Пресс-служба сборной России по футболу рассказала, с кем команда встретится в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Матч состоится 21 марта. Российской команде предстоит выездной матч против Бельгии. В Twitter сборной опубликовано полное расписание матчей России.

КАЛЕНДАРЬ @UEFAEURO

21.03

Бельгия - Россия

24.03

Казахстан - Россия

8.06

Россия - Сан-Марино

11.06

Россия - Кипр

6.09

Шотландия - Россия

9.09

Россия - Казахстан

10.10

Россия - Шотландия

13.10

Кипр - Россия

16.11

Россия - Бельгия

19.11

Сан-Марино - Россия pic.twitter.com/lmHL9spFVL — Сборная России (@TeamRussia) 2 декабря 2018 г.

Напомним, в группе I, куда определена сборная России, шесть команд: кроме российской сборной это команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана, Сан-Марино.