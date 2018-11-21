Охлобыстина не пустили на мероприятия Недели российского кино в Лондоне

По решению британского правительства актера Ивана Охлобыстина не пустили ни на одно из мероприятий Недели российского кино в Лондоне, хотя он и получил визу в Великобританию.

«Я не знаю, честно говоря, для меня данная ситуация в новинку в силу геополитических изменений. Поэтому я предпочитаю не разбираться, я существую в среде своих коллег, профессионалов, и мне этого вполне достаточно», – передает его слова РЕН-ТВ.

В Лондоне демонстрировался фильм с его участием «Временные трудности».

Представитель актера Максим Брусницын пояснил, что запрет на его появление на мероприятиях Недели российского кино никак не связан с украинскими активистами, которые требовали не пускать Охлобыстина.

«Так как Иван в свое время высказывался о геях, они попросили организаторов, чтобы не возбуждать их толерантность, чтобы Иван воздержался от посещения. Те люди не имеют к этому никакого отношения», – заявил он.

Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко возмутился тем, что на кинофестиваль «Дни российского кино в Великобритании» приглашен российский актер Иван Охлобыстин, и потребовал от британских властей не пускать его в Лондон. Однако на тот момент актер уже получил визу в Британию.