Ротенбергу через суд запретили строить дом у полигона в Финляндии

Силы обороны Финляндии, обратившись в суд, не позволили российскому бизнесмену Борису Ротенбергу построить новые здания у военного полигона в населенном пункте Твярминнен, сообщают СМИ.

В 2004 году Ротенберг купил виллу площадью 500 кв. м, сделал там ремонт. Раньше здание принадлежало кирпичному заводу. Также россиянин перестроил другое здание, использовавшееся для содержания овец, в сауну (площадь – 150 кв. метров), передает ТАСС со ссылкой на Ilta-Sanomat.

В 2016 году местные власти разрешили Ротенбергу построить новые жилое и коммерческое здания. Военные обжаловали это решение.

В 2017 году административный суд в Хельсинки вынес решение в пользу российского бизнесмена, а местные власти разрешили построить жилое здание на прибрежной территории. Силы обороны Финляндии опять обжаловали разрешение в суде.

В ноябре 2018 года суд отменил разрешение на строительство.

Военные указывали на то, что шум на полигоне будет мешать жизни людей в здании, которое планировал построить Ротенберг. Также суд пришел к выводу, что в данном районе уже есть жилые дома, а новые не нужны.