Военный спутник страны НАТО запущен на орбиту на российской ракете

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовал российский носитель «Союз-СТ» с французским спутником оптико-электронной разведки CSO-1, сообщили в компании Arianespace.

Как передает ТАСС, запуск состоялся в присутствии министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли, в нем также участвовали около сотни специалистов из России. На борту «Союз-СТ» находится французский военный разведывательный спутник CSO-1.

Напомним, первоначально запуск планировался 18 декабря. Спутник CSO-1 должен находиться на орбите высотой 800 километров и передавать изображения земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. Второй спутник запустят ракетой «Союз-СТ» с «Фрегатом» из Французской Гвианы в 2021 году. Он будет доставлен на орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров.