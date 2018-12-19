«Одноклассники» проведут свой новогодний эфир

Соцсеть «Одноклассники» впервые проведет собственный новогодний эфир в ночь с 31 декабря на 1 января, концепция шоу «Настоящий Новый год» дает возможность зрителям самим определить программу главной ночи года.

Шоу можно будет увидеть также на телеканале «МИР» с потенциальной аудиторией в 155 млн человек. Увидеть шоу смогут зрители в России, всего СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, сообщается на сайте insideok.

Артистов, праздничные декорации и отдельные сцены «Настоящего Нового года» помогут выбрать зрители. В ОК уже собраны пожелания пользователей, которые попросили, чтобы звезды в эфире резали салаты, жонглировали мандаринами и исполняли любимые песни.

Например, Эмин и Денис Клявер устроят гонки с тележками в супермаркете, а Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина раздадут подарки посетителям катка.

Также в новогоднем эфире выступят певица МакSим, группа «Моя Мишель», Елка, Jukebox Trio, Burito, Тимур Родригез, Стас Костюшкин, Александр Ревва и другие.

Шоу «Настоящий Новый год» начнется 31 декабря в 22.00 по московскому времени. Смотреть его можно будет в официальной группе соцсети «Все ОК» на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях ОК, в приложениях на iOS и Android, в приложении «ОК Видео».

Одновременно с эфиром в «Одноклассниках» телеверсию «Настоящего Нового года» увидят зрители телеканала «МИР». ОК впервые создадут собственное новогоднее шоу, которое станет частью эфирной сетки федерального телеканала.

В последние годы «Одноклассники» регулярно участвуют в формировании новогоднего контента для жителей России, в том числе на телевидении. Так, в 2017 году ОК совместно с НТВ провели «Живой Новый год», где пользователи соцсети выходили в прямой эфир телеканала с помощью приложения OK Live. Также соцсеть вместе с Первым каналом провела голосование, в котором пользователи выбирали артистов для новогодней ночи на Первом.

- Пользователи в ОК любят делиться эмоциями со своими родными и близкими, поэтому в один из самых ярких праздников мы решили быть рядом с ними и предложить уникальное шоу – «Настоящий Новый год». Благодаря технологиям соцсети зрители смогут стать соавторами и непосредственными участниками праздника. Звездные гости исполнят их пожелания, а новые интерактивные механики онлайн-эфира сделают просмотр еще интереснее. «Настоящий Новый год» – наше первое собственное шоу к главной ночи года, и этим проектом мы продолжаем заявленный курс развития видеоплатформы ОК в сторону эксклюзивного профессионального контента, – заявила директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети «Одноклассники» Марина Краснова.