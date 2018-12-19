Хабенский встретился с Папой Римским в Ватикане

На встрече с режиссером и актером в Ватикане Папа Римский Франциск подчеркнул важность темы, которую Константин Хабенский поднял в своей дебютной картине «Собибор».

«Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с российским режиссером и актером Константином Хабенским. Его Святейшество обратил внимание на особую своевременность и важность темы, а также на тот факт, что Константин Хабенский решил взяться за нее в своем дебютном фильме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Кроме того, Хабенский подарил Папе Римскому диск с картиной.

«Собибор» – это режиссерский дебют Хабенского, который также сыграл в фильме главную роль. Картина основана на реальных событиях, рассказывая о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя киноленты Александра Печерского – Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что российский фильм вошел в число претендентов на «Оскар».