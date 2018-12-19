Население России с начала года сократилось на десятки тысяч человек

За 10 месяцев 2018 года население России уменьшилось на 78,7 тыс. человек, сообщает Росстат.

На 1 ноября население составляло 146,8 млн человек. Число родившихся снизилось до 1 млн 352,1 тыс. человек с 1 млн 418,1 тыс. человек за аналогичный период прошлого года. Снизилось и число умерших – до 1 млн 532,6 тыс. человек с 1 млн 533,0 тыс. человек, передает «Интерфакс».

По итогам января-сентября 2018 года население сократилось на 83,5 тыс. человек.