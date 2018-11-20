Население России за неполный год сократилось на десятки тысяч человек

По данным Росстата, население России с января по сентябрь 2018 года сократилось на 83,5 тыс. человек и составило 146,8 млн человек.

За срок с января по сентябрь в России количество родившихся уменьшилось с 1 млн 271,6 тыс. до 1 млн 210 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. А количество умерших выросло с 1 млн 377,8 тыс. до 1 млн 383,4 тыс. человек, пишет «Интерфакс».

В результате за указанный период Росстат зафиксировал естественную убыль населения на 173,4 тыс. человек, что на 167,2 тыс. человек больше аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, что миграционный прирост смог компенсировать потери населения чуть больше, чем на 50%.