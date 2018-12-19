Доходы россиян в ноябре снизились почти на 3%

Реальные располагаемые доходы жителей России в ноябре сократились почти на 3% в годовом выражении, об этом свидетельствует оперативный доклад Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в ноябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 2,9%, в январе-ноябре 2018 года увеличились на 0,4%», – говорится в докладе, передает РИА «Новости».

Средняя начисленная зарплата работников в ноябре 2018 года составила 42,6 тыс. рублей, отмечается в документе. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года она поднялась на 8,6%.

В периоде с января по ноябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она выросла на 10,3%.

Реальная зарплата за ноябрь выросла на 4,6% в годовом выражении, за январь-ноябрь – 7,4%.

Ранее сообщалось, что за октябрь 2018 года реальные доходы россиян увеличились на 4,3%.