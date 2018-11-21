Марин Ле Пен запланировала поездку в Крым

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен планирует 19 апреля посетить Ялтинский международный экономический форум, сообщил сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

«Мы получили подтверждение о том, что Марин Ле Пен планирует участвовать именно 19 апреля в пленарном заседании в Ялте», – заявил он, передает ТАСС.

В прошлом году Марин Ле Пен заявила, что вполне естественно, что жители Крыма, две трети которых считают себя русскими, захотели вернуться в состав России.