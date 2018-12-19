Экс-замглавы «Военторга» оставили под стражей в США

Магистратский суд Восточного округа Северной Каролины оставил под стражей бывшего замгендиректора российского «Военторга» Леонида Тейфа, свидетельствуют материалы в базе данных судебной системы США.

Судья Роберт Намберс посчитал, что нельзя будет «гарантировать безопасность другого лица или сообщества», если просто ограничить свободу Тейфа. При этом подчеркивается «тяжесть улик» и длительность грозящего Тейфу тюремного срока, передает ТАСС.

Адвокат россиянина Джеймс Лафлин заявлял, что арест активов не позволит Тейфу скрыться. Кроме того, указывалось на проблемы экс-замглавы «Военторга» со здоровьем, отсутствие приводов в полицию, репутацию бизнесмена. Однако суд решил, что только арест может гарантировать явку Тейфа.

Жене Тейфа Татьяне позволено выйти на свободу до начала разбирательства.

При этом ее адвокаты заявляли, что жизнь россиянки будет под угрозой, если супруг выйдет на свободу.

Напомним, в США Тейфа, его жену и их знакомых подозревают в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве.