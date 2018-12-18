Маккейну нашли замену

Место сенатора Джона Маккейна в верхней палате Конгресса США займет пилот ВВС США с 26-летним стажем Марта Максалли, сообщил губернатор Аризоны Даг Дьюси.

«Марта прослужила в вооруженных силах 26 лет, шесть раз перебрасывалась на Ближний Восток и в Афганистан, стала первой женщиной-летчиком, участвовавшей в боевых действиях и командовавшей подразделением в бою. На протяжении последних четырех лет она представляла Южную Аризону в Конгрессе», – передает слова губернатора ТАСС.

Между тем, на промежуточных выборах в ноябре Максалли уступила представительнице Демократической партии Кирстен Синема место в верхней палате Конгресса. Синема стала первым с 1976 года кандидатом от демократов, которому удалось победить в Аризоне.

До сих пор должность сенатора после кончины Маккейна временно занимал Джон Кайл. Он уйдет в отставку 31 декабря.

Напомним, 81-летний Маккейн умер в августе после года борьбы с агрессивной формой рака мозга.