Член центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Совета ассоциации выпускников Высшей школы государственного управления РАНХиГС Михаил Развожаев возглавил исполком ОНФ, решение принято на заседании центрального штаба движения.

Развожаева членам центрального штаба представил сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

Развожаев поблагодарил членов центрального штаба за оказанное доверие и выразил готовность эффективно выполнять задачи, стоящие перед исполкомом Народного фронта по организации работы центрального штаба для эффективного народного контроля и содействия реализации суперуказа президента страны Владимира Путина, сообщается в пресс-релизе ОНФ.

Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске. В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета.

После окончания университета пришел на работу в комитет по молодежной политике администрации Красноярского края. За пять лет прошел путь от ведущего специалиста до руководителя пресс-службы губернатора.

С 2008 по 2012 годы работал на различных руководящих должностях в администрации губернатора. С 2012 по 2014 года был замруководителя администрации губернатора Красноярского края.

В октябре 2014 года назначен заместителем министра по делам Северного Кавказа.

В 2016 – 2017 годах прошел обучение по программе подготовки и переподготовки резерва высших управленческих кадров в РАНХиГС, а в 2018 году окончил программу развития кадрового управленческого резерва под патронажем президента России.

3 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия – председателя правительства Республики Хакасия, где отработал 6 недель, решая первоочередные текущие задачи, стоявшие перед республикой.

29 ноября 2018 года избран членом Центрального штаба ОНФ.

«Михаил Владимирович зарекомендовал себя как опытный и эффективный управленец, компетентный руководитель. Возглавлял Хакасию в период избирательной кампании в регионе, успешно справился с поручением президента России. Отмечу также, что Михаил Развожаев показал очень хорошие результаты в период обучения по программе подготовки и переподготовки кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС», – заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он выразил уверенность, что приобретенный опыт поможет Развожаеву успешно реализовать задачи, поставленные президентом перед ОНФ.

Алексей Анисимов, который с 2014 года возглавлял исполком движения, перешел на должность заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе.