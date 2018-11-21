Пригожина заметили на встрече лидеров вооруженных группировок в ЦАР

Российский бизнесмен Евгений Пригожин летал на встречу лидеров вооруженных группировок в ЦАР, которая прошла в августе в Судане, об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на неназванных участников саммита.

Встреча прошла в столице Судана Хартуме 27-28 августа. Пригожин, по данным двух источников издания, прилетел туда на частном самолете, передает «Дождь».

О встрече, прошедшей 27-28 августа, сообщал МИД России. Об участии в ней Пригожина не говорилось. Переговоры касались путей разблокирования внутреннего конфликта в Центральноафриканской Республике между лидерами крупнейших вооруженных группировок, в том числе тех, которые ранее входили в альянс «Селека» и «Антибалака».

По итогам была подписана декларация о создании Центральноафриканского объединения оппозиции для достижения устойчивого мира в ЦАР. 29 августа с президентом ЦАР встретился спецпредставитель МИД, посол по особым поручениям Константин Шувалов.

В ноябре СМИ также сообщали, что Пригожин был замечен на кадрах с переговорами министра обороны Сергея Шойгу и командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара 7 ноября. Источник пояснял, что Пригожин занимался организацией обеда.

Напомним, ранее Пригожина связывали с ЧВК «Вагнера» и ее деятельностью в разных странах, в том числе в ЦАР, где у него якобы могут быть интересы к полезным ископаемым, в том числе золоту, алмазам и урану. Информацию об этом представитель бизнесмена опроверг.

В ЦАР 30 июля были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев.