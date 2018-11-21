Кремль отреагировал на идею единого с Белоруссией государства во главе с Путиным

На повестке дня не стоит тема интеграции России и Белоруссии в единое государство во главе с президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она и не обсуждалась. И об этом не идет никаких разговоров», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Таким образом он ответил на вопрос о том, рассматривают ли в Москве вариант интеграции с Белоруссией, при котором будет создано одно государство с единой валютой, а главой станет после 2024 года Путин.

Песков напомнил об уже существующем варианте сотрудничества с Белоруссией – Союзное государство.

«Белоруссия – это наш союзник с большой буквы», – сказал Песков.

Он отметил, что расширение интеграции концептуально уже прописано в рамках Союзного государства.

«Что касается планов по расширению интеграции в рамках Союзного государства, то эти планы концептуально прописаны в тех документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы нашего Союзного государства», – сказал Песков.

Накануне белорусские СМИ сообщили, что несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высокопоставленных чиновников, на котором обсуждалась защита независимости страны от России.

Песков отметил, что информация об этом была опровергнута.

«В остальном я вряд ли имею право комментировать слова Александра Григорьевича», – сказал он.

В пятницу президент Белоруссии заявил, что суверенитет для его страны – это святое и республика никогда не войдет в состав России. Он назвал чепухой заявления, что Россия «кормит» Белоруссию. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его последних высказываниях.

Ожидается, что Лукашенко встретится с Путиным 25 декабря.