Спикер Рады заявил о приглашении в Стамбул на вручение томоса об автокефалии

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что был приглашен в Стамбул на церемонию получения томоса об автокефалии в начале января.

«По приглашению вселенского патриарха я тоже приму участие в этом историческом событии… Приглашаю патриарха Варфоломея выступить на заседании Верховной рады Украины», – сказал Парубий, передает телеканал «112 Украина».

Ранее президент Украины Петр Порошенко также заявил, что поедет в Стамбул вместе с главой «новой церкви» «митрополитом» Епифанием в начале января, чтобы получить от Константинопольского патриарха томос об автокефалии.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.