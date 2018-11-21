Киевский эксперт рассказал о будущем «новой украинской церкви»

«Есть такое мнение, что Филарет предпочел бы Юлию Тимошенко, а не Петра Порошенко», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Сейчас, когда главой «объединенной церкви» стал Епифаний, правая рука Филарета, возникает вопрос: будет ли эта структура следовать линии Филарета или предпочтет договариваться с Порошенко, отметил эксперт.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что созданная накануне автокефальная «Православная церковь Украины» (ПЦУ) окажется устойчивой конструкцией.

«Думаю, что это надолго, – подчеркнул эксперт. – «Объединенная церковь», как некий проект расширения и легализации раскольников, будет восприниматься как такая легализация частью православного мира. В итоге у нас будет какое-то время две православные церкви. Здесь ничего экстраординарного нет: для Москвы будет одна украинская церковь (УПЦ Московского патриархата – прим. ВЗГЛЯД). Но для части православного мира – пока существует уродливое образование «Константинопольский патриархат» и пока оно признается большинством православного мира – вторая, «объединенная» церковь будет легализована.

Накануне на «объединительном» соборе в Киеве было объявлено о создании автокефальной «Православной церкви Украины» (ПЦУ). Ее предстоятелем избран представитель раскольнического «киевского патриархата» митрополит Епифаний, человек из окружения самозваного «патриарха Филарета» (который, напомним, сам претендовал на руководство «единой украинской церковью», легализованной и признанной Константинопольским патриархатом). Президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на соборе, торжественно объявил, что новая церковь будет «без Путина и Кирилла».

Каноничная Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), как и ожидалось, не признала новообразование. В воскресенье замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич написал: «То, что произошло вчера на территории национального заповедника «София Киевская», произошло за пределами Церкви и к Церкви Христовой отношения не имеет». Из двух раскольнических течений – филаретовского «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви» – создали теперь одно – «ПЦУ», больше ничего не изменилось, подчеркнул представитель УПЦ МП.

Дальше многое будет зависеть от того, как поведут себя Москва и Стамбул, отметил Погребинский. Константинопольский патриархат «может настаивать на том, что предстоятель канонической украинской церкви блаженнейший Онуфрий – «никто и звать его никак», и провоцировать столкновения на этой почве», – предположил собеседник. Если УПЦ МП якобы не существует, то «можно» забирать храмы, принадлежащие этой церкви.

«Но думаю, что, по крайней мере, в ближайшее время вряд ли можно ожидать серьезных столкновений, так как это будет дискредитировать саму идею новой автокефальной церкви. И Петр Порошенко в этом не заинтресован, и американцы не заинтересованы», – полагает Погребинский. Поэтому, считает он, сейчас киевская власть будет стараться удерживать ситуацию «в каких-то рамках приличия», не допуская провокаций со стороны радикальных сил.

В дальнейшем очень многое будет зависеть от того, кто придет к власти: останется ли на своем посту Порошенко или придет Юлия Тимошенко, отметил украинский эксперт. «Есть такое мнение, что Филарет (глава неканонического «Киевского патриархата» и один из инициаторов объединительного собора – прим. ВЗГЛЯД) предпочел бы Тимошенко, а не Порошенко. У него якобы были какие-то договоренности с Юлией», – сказал Погребинский.

«Сейчас предстоятелем «объединенной церкви» избран Епифаний, правая рука Филарета. Но неизвестно, как он поведет себя, в том числе во время выборов. Ведь Порошенко не удалось поставить во главе церкви своего «ручного» иерарха», – добавил собеседник.

«В любом случае, люди, которые укоренились в этом неканоничном сообществе для меня морально сомнительны, – подчеркнул Погребинский и добавил: Как себя поведет новый предстоятель Епифаний, будет ли он выдерживать линию Филарета, либо будет договариваться с Порошенко, мы пока не понимаем».