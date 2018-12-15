Путин рассказал о данном Кобзону обещании

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2019 году исполнит данное народному артисту СССР Иосифу Кобзону обещание сходить в цирк.

На заседании Совета по культуре и искусству директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что в 2019 году отмечается 100-летие российского цирка, передает ТАСС.

«Я вот вижу, что вы все время что-то себе записываете. Вы можете туда записать: «Надо сходить в цирк», – обратился он к президенту.

«Не поверите, как раз и записал», – сказал, смеясь, Путин.

Он добавил, что также записал фамилию Кобзон.

«Иосиф Давыдович многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, к сожалению, его уже нет, но я ему обещал, что обязательно сделаю это», – пояснил он.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался в сентябре на 81-м году жизни. Церемонию прощания с ним посетили несколько тысяч человек.