Россиян предупредили о скором дефиците импортного алкоголя

В России в начале 2019 года ожидается дефицит импортного алкоголя в связи с начавшимся переходом на помарочный учет продукции, сообщили компании-импортеры.

Сложности с импортом алкоголя могут возникнуть из-за перехода на помарочный учет алкоголя – когда в ЕГАИС вносится информация о каждой бутылке, сообщает «Коммерсант».

Компании-импортеры говорят, что старые марки уже не выдаются, а в запасе у самих компаний осталось немного. При этом новые марки «Гознак» еще не начал печатать.

Представители компаний признаются, что в ноябре – декабре им пришлось сократить объемы ввоза в Россию почти на четверть.

Участники рынка отмечают, что на период новогодних праздников у импортеров хватит запасов алкоголя, его нехватка в магазинах будет ощущаться к февралю – марту.

В пятницу стало известно, что Министерство здравоохранения готовит законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.

В то же время ученые из США провели исследование, которое выявило положительное влияние малых доз алкоголя на здоровье.