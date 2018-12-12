Ученые рассказали о положительном влиянии малых доз алкоголя на здоровье

Итальянцы, которые употребляли небольшие дозы алкоголя, реже попадали в больницы, чем полные трезвенники и алкоголики, об этом свидетельствует исследование ученых из США.

«Мы не в коем случае не намекаем на то, что всем трезвенникам нужно срочно начать пить. С другой стороны, наше исследование показывает, что влияние алкоголя на здоровье человека нельзя обрисовать одним словом», – заявил Кен Мукамал из Гарвардского университета (США), передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале Addiction.

Мукамал и другие ученые на протяжении почти семи лет наблюдали за здоровьем около 21 тыс. итальянцев в рамках проекта Moli-sani.

Они пытались установить, как разные особенности в их жизни, включая диету, вредные привычки, уровень достатка и образования влияют на вероятность развития проблем с сердцем и сосудами.

Участники проекта за все время попадали в больницы около 13 тыс. раз, это позволило исследователям установить подробные причинно-следственные связи.

Согласно исследованию, алкоголь не всегда способствовал развитию болезней кровообращения и рака. Это было характерно для итальянцев, которые пили более 48 граммов спирта ежедневно. Такие наблюдаемые примерно на 74% чаще попадали в реанимацию с сердечными приступами и на 36% чаще страдали от злокачественных опухолей.

Постоянные трезвенники и бросившие пить примерно на 11% и 19% чаще попадали в больницы по всем возможным причинам. Они на 14 и 48% чаще страдали от болезней сердца и сосудов, чем умеренно пьющие итальянцы.

Эта закономерность отсутствовала в частоте развития инсультов и других внутренних кровоизлияний. Ученые предположили, что различия обоснованы тем, что этиловый спирт препятствует формированию тромбов. Это снижает шансы на развитие ишемии, однако повышает давление в сосудах и увеличивает риск инсульта.

По мнению исследователей, эти необычные свойства малых доз алкоголя говорят о том, что нельзя однозначно определить, влияет ли он на здоровье человека или нет.

То есть каждый аспект действия алкоголя на организм необходимо изучать отдельно и не пытаться получить от этого глобальные выводы.

За последние годы в научной прессе появились десятки исследований, свидетельствующих о наличии связи между употреблением алкоголя и развитием рака.

В 2010 году ученые установили, что употребление пива в большом количестве может ускорить развитие рака кишечника и т.д.

Другие ученые, напротив, заявляли, что люди, употребляющие небольшие количества вина или пива в среднем жили дольше, чем алкоголики и трезвенники.

В сентябре глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что в России употребление алкоголя на душу населения за последние 12 лет снизилось на 40%.