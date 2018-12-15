МОК потребовал от российских бобслеистов вернуть медали

Международный олимпийский комитет (МОК) попросил российских бобслеистов Алексея Воеводу, Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова вернуть золотые медали, завоеванные на Олимпийских играх в Сочи.

В МОК сообщили, что Воевода должен вернуть две золотые медали, так как в феврале Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал его результаты в связи с нарушением антидопинговых правил, передает ТАСС.

В то же время Негодайло и Труненков были оправданы судом, хотя МОК их изначально наказал.

«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавших с ними участие в командных соревнованиях», – сообщили в МОК.

В четверг Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

В начале декабря МОК отправил официальную просьбу к главе Федерации бобслея России Александру Зубкову о возврате двух золотых медалей с Игр в Сочи. Ранее Мосгорсуд разрешил Зубкову не возвращать медали.