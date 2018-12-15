Из-под завалов обрушившегося дома в Киевской области извлекли два тела

В Фастове из-под завалов дома, где произошел взрыв, извлечены тела мужчины и женщины, сообщил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

Технический директор «Киевоблгаза» Руслан Писанко считает, что не взрыв бытового газа стал причиной частичного обрушения, передает РИА «Новости» со ссылкой на «НТН».

Напомним, в многоквартирном доме в городе Фастов Киевской области Украины произошел взрыв, обрушились несколько этажей.

Источники утверждают, что комиссия, которая должна установить причины случившегося, не исключает взрыва боеприпасов.