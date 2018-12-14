Взрыв произошел в доме в Киевской области

В многоквартирном доме в городе Фастов Киевской области Украины произошел взрыв, обрушились несколько этажей, есть погибшие.

«В городе Фастов на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа», – сообщили в полиции Киевской области.

Информация о взрыве поступила в 9.15 (10.15 мск).

На место прибыли медики, спасатели, полицейские, специалисты-взрывотехники. Проводится эвакуация жителей.

Привлечена кинологическая служба для поиска возможных пропавших.

В Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что взрыв произошел на третьем этаже. «В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей», – уточнили в ведомстве.

По данным службы, во взрыве погиб один человек, передает РИА «Новости».