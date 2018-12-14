В России ведены новые дорожные знаки для велосипедистов

В правила дорожного движения внесен ряд корректив, одна из которых связана с введением новых дорожных знаков, регламентирующих велосипедные зоны, сообщили в ГИБДД России

Как сообщает ТАСС, поправки вступают в силу с сегодняшнего дня.

По информации Госавтоинспекции, 6 декабря обнародовано постановление правительства России, которое вносит ряд изменений в ПДД.

«В частности, в целях развития общественных и пешеходных пространств без снижения уровня безопасности дорожного движения подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми для обеспечения приоритета велосипедистов на определенных улицах вводится понятие «Велосипедная зона», – сообщил источник агентства.

Отмечается, что максимальная скорость движения в велосипедной зоне ограничена 20 км/ч. Новые поправки устанавливают в этой зоне преимущество велосипедов перед механическими транспортными средствами, двухколесному транспорту также разрешается передвигаться по всей ширине проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

Пешеходам, в свою очередь, разрешается переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте. Для обозначения велосипедных зон вводятся новые дорожные знаки и соответствующая дорожная разметка.

Как пояснили в ГИБДД, ранее на некоторых Т-образных перекрестках, где разрешалось движение только налево и имелись две и более полосы движения, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений.

«Внесенными же изменениями для велосипедистов теперь устанавливается возможность поворачивать налево на дорогах, имеющих более одной полосы движения в одном направлении, в случае, когда из правой полосы разрешен поворот налево», – сказали в ГИБДД.

Новые поправки в ПДД также закрепляют право для представителей таможенных служб останавливать и досматривать транспортные средства. «Это правило будет распространяться на зоны, обозначенные новым знаком сервиса «Пункт таможенного контроля», – добавили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что автомобилистам могут вернуть наказание за превышение лимита скорости на 10 км/ч.