У китайца в Еврейской автономной области отобрали шишки на 3,4 млн рублей

В Еврейской автономной области местный житель отобрал у гражданина Китая кедровые шишки на 3,4 млн рублей, сообщает местная прокуратура.

В ноябре на складе в поселке Биракан обвиняемый с подельниками напали на китайца. У гражданина Китая отобрали 100 тыс. рублей и кедровые шишки.

Был задержан 38-летний житель поселка Теплоозерск. Его обвинили в разбое и арестовали, передает РИА «Новости».

Об остальных участниках нападения не сообщается.