У китайца в Еврейской автономной области отобрали шишки на 3,4 млн рублей

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14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 08:50  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Кто помог России отобрать Приамурье у Китая

Вид на 1750-тысячный город Хэйхэ (КНР) со стороны 225-тысячного Благовещенска (РФ)Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Особый случай: школьный учебник по истории России отредактирован по требованию родителей. Некоему жителю Благовещенска не понравилась фраза о том, что «Россия захватила китайское Приамурье». Но если речь идет не о захвате, тогда о чем? Как к тем событиям относятся в самом Китае? И какую роль в них сыграло желание Британской империи расчленить Россию? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить ЛавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать?  Подробности...
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Лидер украинских раскольников случайно сделал донос на ЦРУ

Украинский раскольник и американский разведчик отлично понимают друг другаФото: Михаил Маркив/ТАСС, Amazon Books/Youtube
Легендарный сотрудник ЦРУ, причастный к убийствам украинцев в Афганистане, теперь получил украинский орден. И не за что-нибудь, а за помощь в «создании единой поместной Украинской православной церкви». Но интереснее всего то, что подобным заявлением лидер украинского церковного раскола не просто проговорился – он напрямую подставил спецслужбы США. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
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Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
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Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
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    Что известно об алкоголизме Порошенко

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      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
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          У китайца в Еврейской автономной области отобрали шишки на 3,4 млн рублей

          14 декабря 2018, 07:45

          Текст: Антон Антонов

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          В Еврейской автономной области местный житель отобрал у гражданина Китая кедровые шишки на 3,4 млн рублей, сообщает местная прокуратура.

          В ноябре на складе в поселке Биракан обвиняемый с подельниками напали на китайца. У гражданина Китая отобрали 100 тыс. рублей и кедровые шишки.

          Был задержан 38-летний житель поселка Теплоозерск. Его обвинили в разбое и арестовали, передает РИА «Новости».

          Об остальных участниках нападения не сообщается.


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