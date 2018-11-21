ВАДА прокомментировало расследование в отношении российских биатлонистов

Всемирное антидопинговое агентство объяснило, с чем связано расследование в отношении российских биатлонистов в Австрии.

ВАДА подтвердило, что речь идет о продолжении расследования против Международного союза биатлонистов, которое началось в апреле.

Другие комментарии ВАДА давать отказалось, передает РИА «Новости».