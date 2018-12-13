Путин отметил высокую миссию «Волонтеров Победы»

Президент России Владимир Путин в приветственном обращение участникам итогового форума Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», в котором заявил, что проект объединяет своей высокой миссией новых участников – как в России, так и за ее пределами.

«С удовлетворением отмечу, что этот поистине всенародный проект успешно развивается, объединяет своей высокой миссией новых участников – как в России, так и за ее пределами. По зову души и сердца вы вносите весомый вклад в реализацию востребованных, социально значимых задач. Поддерживаете ветеранов, ухаживаете за мемориалами и воинскими захоронениями, стремитесь воспитать в подрастающем поколении уважение к ратным, героическим страницам нашей истории, проводите масштабные гражданско-патриотические акции», – передает слова Путина ТАСС.

В обращении Путин отметил, что участники движения «Волонтеры Победы» уверенно наращивают творческий и созидательный потенциал, не останавливаются на достигнутом и расширяют сферу своей ответственности.

Он поблагодарил волонтеров за преданность делу, самоотдачу и искреннее стремление приносить пользу своей стране, выразив уверенность, что участники проекта сохранят приверженность идеям и традициям добровольческого движения «Волонтеры Победы».

Слет Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проходит в Москве с 12 по 16 декабря 2018 года. Проводятся образовательные программы, тренинги и мастер-классы, которые посвящены проектам движения в 2019 году: «Великая Победа», «Моя история», «Наши победы», «Связь поколений», «Моя победа» и «Медиапобеда».