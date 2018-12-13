Путин рассказал об ожиданиях от Года театра в России

Год театра в России должен дать толчок развитию театрального дела и одновременно помочь деятелям театра укрепить свои позиции, а любителям театрального искусства – дать возможность насладиться творчеством, заявил президент Владимир Путин.

«Я очень рассчитываю на то, что год театра в России даст не только толчок в развитии театрального дела, он поможет деятелям театра укрепить свои позиции в нашей стране, заявить их еще раз во всем мире и, конечно, даст возможность любителям театрального искусства в России насладиться тем творчеством, которое готовы презентовать нашему народу деятели театрального искусства», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что театр является уникальным искусством, объединяющим и танец, и вокал, и игру драматических актеров.

«Это удивительное по своему воздействию на людей искусство, оно такое многогранное, и этим многогранным искусством в совершенстве владеют наши мастера – наши артисты, режиссеры, постановщики», – добавил президент.

Он отметил, что большое число общедоступных театров и театральных школ в России является преимуществом и заслугой государства.

«У нас замечательные школы были созданы за время развития театра в России вообще, в Российской империи, да и в Советском Союзе потом, и в Российской Федерации сегодня. У нас самое большое количество государственных театров по сравнению с любой другой страной мира», – сказал он на церемонии открытия Года театра, который пройдет в России в 2019 году.

По его словам, театральное искусство в России получило большое развитие только в 18-м веке. В связи с этим он вспомнил поговорку: «В России долго закладывают, но быстро любят ездить».

«Вот, примерно то же самое у нас произошло и с театром. И сначала он просто развивался, как частное дело», – отметил Путин.

Глава государства напомнил, что 1750 год стал годом рождения профессионального театра в России, а в 1752 году труппа переехала из Ярославля в Санкт-Петербург, где в 1756 году императрица Елизавета Петровна приняла решение создать общегосударственный театр для широкой публики.

«Это, безусловно, было невероятным толчком в развитии театрального дела не только в нашей стране, как оказалось, но и во всем мире. Потому что долго запрягать, но быстро ехать – эта наша национальная особенность, она в полной мере сказалась в сфере театрального искусства», – подчеркнул президент.

В четверг был открыт Год театра в России.