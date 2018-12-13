Нефть подорожала на спаде напряжения между США и Китаем

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром поднялась на фоне признаков ослабления торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,48% – до 60,44 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,21%, составив 51,32 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В центре внимания инвесторов оказалось сообщение The Wall Street Journal о том, что Китай намерен изменить свою промышленную политику, которую США назвали протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с Вашингтоном.