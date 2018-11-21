ЦСКА нанес «Реалу» самое крупное поражение в еврокубках

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой футболистов ЦСКА над мадридским «Реалом», сообщают информационные агентства.

Встреча прошла в Мадриде. УЕФА сообщает, что домашнее поражение стало самым крупным в истории для «Реала» в еврокубках, передает РИА «Новости».

ЦСКА победил со счетом 3:0. Мячи в ворота «Реала» клуба забили Федор Чалов, Георгий Щенников и Арнор Сигурдссон, передает ТАСС

Однако ЦСКА все равно не вышел в плей-офф еврокубков.

Чешская «Виктория» одержала победу над итальянской «Ромой» со счетом 2:1. В группе G «Виктория» опередила ЦСКА в борьбе за третье место, которое позволяет выступить в плей-офф второго по значимости еврокубка – Лиги Европы.