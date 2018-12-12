Жертвователи акции «Рубль в день» собрали уже более 4 млн рублей

В рамках благотворительной акции «Рубль в день», направленной на увеличение числа жертвователей в благотворительные фонды, собрано уже более 4,1 млн рублей; пожертвования сделали более 25 тыс. человек.

По данным сайта акции «Рубль в день», участие в ней приняли 25 тыс. 344 человека, которые пожертвовали 4 млн 151 тыс. 910 рублей.

У акции уже около 100 тыс. подписок, каждый жертвователь в среднем оформляет по 4 подписки.

Напомним, благотворительную акцию «Рубль в день» запустили российские звезды в завершении Года добровольца в России. В рамках акции каждый желающий может оформить небольшое (от 30 до 300 рублей), но регулярное пожертвование в пользу одной из 133 проверенных благотворительных организаций.

Акцию поддержали Константин Хабенский, Владимир Познер, Данила Козловский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум, к флешмобу присоединяются новые актеры, телеведущие, журналисты, спортсмены. Их обращения можно найти в соцсетях по хештегу #рубльвдень.