Глава СПЧ попросил Путина вернуть Сахарову звание Героя

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов попросил у президента России Владимира Путина вернуть звание Героя социалистического труда академику Андрею Сахарову.

Во время своего выступления Федотов отметил, что академика лишили звания в 1980 году из-за правозащитной деятельности. Это случилось несмотря на то, что Сахаров был трижды удостоен звания Героя за заслуги в области создания ядерного щита страны, пишет РИА «Новости».

«Поскольку в современной России за правозащитную деятельность не отбирают заслуженные награды, а наоборот присуждают государственные премии, я думаю, было бы правильно, справедливо вернуть Андрею Дмитриевичу Сахарову его звания, которые он заслужил своей научной деятельностью», – сказал Федотов.

Он также отметил, что прорабатывал данный вопрос и считает возможным возврат академику заслуженных званий.