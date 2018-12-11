На участие в конкурсе «Мой первый бизнес» подали 675 тысяч заявок

Больше всего заявок на конкурс «Мой первый бизнес» поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан, на данный момент прием заявок окончен; «Мой первый бизнес» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Результаты прохождения конкурсных заданий и имена победителей организаторы объявят 19 декабря, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Регистрация на конкурс проходила с 1 октября по 10 декабря.

«В этом году конкурс побил прошлогодний рекорд и превзошел прогнозы организаторов. За все время на платформу конкурса поступило 675 тыс. 266 заявок. Школьникам интересно быть предпринимателями, и возраст не помеха для создания своего дела. Среди представленных проектов много прорывных, нестандартных идей. Мы еще раз убедились, что смелые, новаторские решения даются молодежи легче, чем взрослым», – сказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

В 2018-2019 годах в конкурсе представлено 5 треков, их которых самым популярным стал трек «Свой видеоблог». В нем приняли участие 94 тыс. 302 школьника.

За ним следует трек «Сделай своими руками» – 94 482 конкурсанта. Теоретический блок полностью прошли 280 тыс. 425 человек. Выполнили все задания в треках 115 тыс. 533 участника.

По количеству регистраций на конкурс лидируют Москва (229 300), Свердловская область (35 951), Санкт-Петербург (34 553), Новосибирская область, (26 714), Краснодарский край (18 664) и Республика Татарстан (14 910).

Наставникам треков (известным блогерам) необходимо будет выбрать лучшие проекты, представленные конкурсантами, и вручить их создателям заслуженные призы.

Победителям конкурса «Мой первый бизнес» в 2018–2019 годах достанутся 100 сертификатов на обучение в РЭУ им. Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 1500 путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 200 путевок в лагерь «Орленок», 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс и многое другое.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевыми целями организации являются создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 различных проектов. Это конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия – страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также всероссийский конкурс «Лига вожатых» и благотворительный проект «Мечтай со мной».

Международный конкурс «Мой первый бизнес» запустили в 2017 году. Для участия в нем зарегистрировались 408 тысяч человек. Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя обучающую программу для школьников по проектному управлению и предпринимательству. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова. Наставниками конкурса выступили известные российские блогеры.